„KÄTTEMAKSUKONTOR“ 300 | Raivo Suviste: vaatajad on aina nooremaks läinud ja oleme osaliselt selle üle isegi muret tundnud 

„KÄTTEMAKSUKONTOR“ AASTAL 2009…: Populaarse krimisarja 300. osa puhul teevad episoodis kaasa ka legendaarsed uurijad Tuvi (Ott Sepp, vasakult teine) ja Maango (Märt Avandi, paremal), kes jõudsid esimest korda vaatajate ette 13 aastat tagasi. Foto: TV3

On omaette fenomen, et üks kodumaine detektiiviseriaal on vaatajaid ekraanile naelutanud järjepanu 13 aastat. „Kättemaksukontori“ produtsendil Raivo Suvistel on selle kohta seletus varnast võtta: „Loo vundament hakkab stsenaariumist. Ma ei tea, mis medali peaks Mihkel Ulmanile kaela riputama, et ta on üksinda kirjutanud 300 osa krimikomööödiat ja tal jagub jätkuvalt ideid,“ ütleb ta.