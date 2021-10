MEELEAVALDUSE SÜÜ? Ott Leplandi ja Tõnis Mägi kontsert lükkub edasi 

„Ei saa välistada, et laupäevane meeleavaldus on ka inimeste käitumist muutnud,“ lisas Oru kultuuriseltsi esindaja.

Mägi lavapartner Ott Lepland kommenteeris, et kolleegi sõnavõtt seoses COVID-19 vastase võitlusega ning esinemine koroonavaktsiini vastaste inimeste meeleavaldusel nende koostööd ei mõjuta. „Temal on õigus oma arvamusele ja kui ta tunneb, et see on tema südamehääl ja sisenemine tunne, mida ta peab järgima, siis tal on õigus seda teha.“