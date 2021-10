ELUTERVE OPTIMIST! Kolme tütre isa Illimar Pilt: pidasin meheideaaliks küla kõige kõvemat löömameest, kes jõuab järjest ära juua kaks pudelit viina 

Illimar Pilt ehk Piltsberg on enda sõnul elurändurist optimist. „Mis see elu ikka muud on kui üks põnev rännak. Mul on oskus näha positiivsust isegi algupäraselt negatiivsena tunduvates asjades. Näiteks koondati mind paar aastat tagasi. Muidugi olin kurb, kuid samas tundsin totaalset kergendust – teadsin, et see, mis täna tundub valus, on homne omandatud õppetund.“