VIDEO | Tanel Padar üllitas koostöös Stig Rästaga uue singli 

„Mul oli juba aastaid soov midagi Stigiga koos kirjutada ning lõpuks avanes see võimalus. Ta on suurepärase tunnetusega laulukirjutaja ning olen tema tegemistele alati kaasa elanud. Esimest korda tuli meil koostegemisest juttu 2017. aasta oktoobris, kuid esimeste nootideni jõudsime alles mitu aastat hiljem. Kuumad Eesti poisid oma tuntud oma kiiruse poolest,“ naljatleb Tanel. „Kui kokku saime, oli Stigil refrääniks idee olemas, aga läks veel paar aastat kuni jõudsime looga staadiumisse, et bändiga stuudiosse minna.“

Lugu räägib sellest, et elame tohutus infokülluses, millest on paljude jaoks saanud Püha Graal. „Uus lugu tuletab meelde, et tegeliku ja sügavama arusaama usaldusest peaks ehitama silmast silma vaadates, mitte tuginedes kuuldule, kus müüdid on kerged tekkima.“