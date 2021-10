TERVISEMURE: Elizabeth II loobub arstide soovitusel kliimakonverentsil osalemisest 

Eelmisel nädalal jättis Tema Majesteet ootamatult ära kahepäevase Põhja-Iirimaa visiidi. Õukond seletas, et arstid soovitasid kuningannal puhata - monarhi töögraafik on tõepoolest tihe olnud. Ent hiljem ilmnes, et Elizabeth II oli veetnud öö haiglas, kus talle tehti uuringuid. Järgmisel päeval naasis ta Windsori lossi.