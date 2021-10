GALERII | Värvikirev seltskond! Vaata, kes saabusid Peeter Rebase filmi „Tulilind“ esilinastusele 

„Firebird“ on Harvardi ja Lõuna-California Ülikooli lõpetanud Peeter Rebase esimene täispikk mängufilm. Tõsielusündmustel põhinev linateos on kirjutatud koos peaosatäitja Tom Prioriga ning selle produtsendiks on Brigita Rozenbrika. Filmis teeb kaasa rahvusvaheline seltskond tõusvaid talente eesotsas Tom Prior’i („The Theory of Everything“, „Kingsman: The Secret Service“) Oleg Zagorodnii („The Choice“, „Dzhamayka“) ja Diana Pozharskaya’ga („The Unknown Soldier“, „Hotel Eleon“).

Enne „Tulilindu“ tegi Peeter dokumentaalfilme, kuid hing kiskus väsimatult mängufilmi poole. Lugu linateose tarvis otsis ta ülima põhjalikkusega. Leidiski. Valusa ja hingi murdva loo armastuskolmnurgas, mille osalisteks on Sergei, Roman ja Luisa. Peetri sõnul on see tõestisündinud lool põhinev romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 1970. aastatel Nõukogude Liidu okupeeritud Eestis. See on lugu keelatud armastusest Haapsalu sõjaväebaasis, kus aega teeniv reamees Sergei satub ohtlikku armukolmnurka. Alguse saab tema armastulugu Romaniga.

Need, kes nüüdseks filmi näinud, on saanud puudutatud. „Kui ma pool aastat tagasi ütlesin, et tahaksin loota nii, siis nüüd, olles kohtunud väga paljude vaatajatega eri maades, siis seda on olnud rõõm tõdeda, et filmi lõpus kostab tihti saalist nuukseid,“ lausus Peeter Õhtulehele. „Praktiliselt peale iga seanssi on tulnud meie juurde inimesi oma isiklikke kogemusi jagama ning rääkinud, kuidas see film neid sügavalt puudutas või mingeid minevikukogemusi ülesse tõi. See on väga lahe.“