Staarisaatest välja langenud Ingmar Erik Kiviloo: lootsin viimase hetkeni, et pääsen ikkagi edasi

Pühapäevane „Eesti otsib superstaari“ jäi viimaseks viiulivirtuoos Ingmar Erik Kiviloole (17), kellel on vaatamata noorele eale juba rohkelt esinemiskogemusi nii Eestis kui ka välismaal. „Vaimusilmas väljalangemist ette kujutades arvasin, et olen väga kurb, kuid see mõjus teistmoodi ja olen pigem motiveeritud edasi minema,“ lausub ta.