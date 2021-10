Eeva Esse: ilmselt olen viimase kümne aasta jooksul korduvalt läbi põlenud

Kooliaega meenutades sõnab Eeva, et tema pea oli gümnaasiumi lõpetades edasistest plaanidest võrdlemisi tühi. See oli aeg, kui ülikooliharidus oli tasuline ja tasuta kohad limiteeritud. „Kuna leppisime kodus kokku, et õppelaenuga ma end koormama ei hakka, oli esimene valik saksa filoloogia, kuhu sisseastujate tung ülemäära suur ei olnud,“ meenutab ta. Siiski proovis ta õnne ka ülipopulaarsel ajakirjanduse erialal, aga oli veendunud, et tasuta kohale ta ei saa. „Õnneks päästis mind 100 punkti peale tehtud erialakatse, mis aitas teha tasa akadeemilise testi reaalainete osa puudujäägi.“