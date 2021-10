NAGU JAAPANI HARRY JA MEGHAN: tavainimesega abiellunud Jaapani printsess palus rahvalt andestust

Jaapani keisri vennatütar printsess Mako ja tema väljavalitu Kei Komuro nägid 2017. aastal oma pulmaplaanidest teatades välja nagu kõrvuni armunud teismelised. Eile said nad viimaks ametlikult paari – kõmuajakirjanduses ja sotsiaalmeedias nii põhjalikult läbi tümitatutena, et Makol on diagnoositud traumajärgne stressihäire.