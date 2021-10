Külastaja: Ugalas ei kantud maski, vaatamata rangematele piirangutele. Teatrijuht: järgime reegleid, kuid ei saa inimesi vägisi maskistada 

Murelik lugeja külastas esmaspäeval, 25. oktoobril Ugala teatrit. „Vaatamata sellele, et samal päeval hakkasid kehtima rangemad reeglid, kandis maski umbes 10 inimest.“ Teatrikülastaja toob välja, et lisaks külalistele puudusid maskid ka Ugala töötajatel, kuigi kodulehel on kirjas, et maske kanda on rangelt soovituslik. Teatris, kinos ja kontserdil on maski kandmine rangelt soovituslik, ka vaktsineeritud inimestel, ka valitsuse uute reeglite järgi. „Absurditeater! Ja siis kultuuriinimesed vinguvad, kui kõik kinni pannakse, et nad ei saa tööd teha... Teatritöötajad peaksid ju teistele eeskujuks olema,“ pahandab külastaja.