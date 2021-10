PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 31. oktoober 

Võid tunda vajadust kellegagi jagada oma salajasemaid mõtteid, rääkida sellest, mida sa südamepõhjas soovid ja kardad. Pärast on märksa kergem ja vabam tunne.

Palju õnne, Skorpion! Algaval aastaringil saadab sind õnn – head võimalused tekivad kergesti ning sinu töö on need otsustavalt ära kasutada. Väga palju sa pingutama ei pea, alustatud projektid saavad kiiresti tuule tiibadesse. Ole julge ja algatusvõimeline, ka edu korral kannusta end takka!