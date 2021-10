PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 30. oktoober 

Energiat on vähevõitu, seega peab seda targasti kasutama. Mõttetute asjade nimel ei tasu rabeleda. Mõõdukas liikumine tuleb kasuks, ent füüsiliselt üle pingutada ei tohi.

Palju õnne, Skorpion! Algaval eluaastal on sul võimalus teha uuenduslikke muudatusi. Ka vanad probleemid lahenevad, kui suudad neile läheneda uue nurga alt. Palju on kasu sellest, mida oled varem õppinud ja kogenud – kasuta oma sisemist tarkust! Armuasjus vajad, et saaksid rääkida kõigest, mis hingepõhjas pulbitseb.