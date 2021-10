PÄEVAHOROSKOOP: reede, 29. oktoober 

Sul on kergem tegutseda, kui su ülemus on asjalik ja konkreetne inimene, kes ülesanded täpselt paika paneb. Liigne tegevusvabadus tähendab segadust ja ebakindlust.

Tunned, et su jalge all on kindel pind. Tee, mida sammud, on tuttav ja sa tead kindlalt, kuhu jõuda tahad ning et tee just sinna ka viib. Astu aga edasi, paraja tempoga.