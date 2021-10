Baldwinist mõrtsuka teinud relvaülem seadis ohtu ka 11aastase lapse 

Tragöödia leidis aset neljapäeval New Mexico osariigis Santa Fe's Baldwini uue vesterni „Rust“ võtteil. Hollywoodi täht kehastab 1880. aastatel hargnevas filmis Harland Rusti nimelist lindpriid, kelle 13aastast lapselast ähvardab kohaliku farmeri õnnetu surma eest võllas. Saatuse iroonia on julm: Baldwinist enesest sai ühe stseeni proovis pahaaimamatult mõrtsukas. Abirežissöör Dave Halls ulatas kuulsale nimiosatäitjale Colti revolvri ja karjus „Cold gun (ohutu relv)!“, nagu võtteplatsil kombeks. Kaamerad ei käinud, operaator ja režissöör kontrollisid kaameranurka. Kuna Baldwin tahtis harjutada relva väljatõmbamist kabuurist, vehkis ta koldiga. Hetkel, kui relv oli sihitud kaamera poole, kõlas ootamatult kärgatus. Režissöör rääkis The Guardiani teatel, et Halyna haaras kõhust ja vankus tahapoole. Souza ise märkas, et tema paremast õlast jookseb verd.