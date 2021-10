METSIK TEMPO! Victoria Villig õpingutest USA mainekas ülikoolis: mul pole olnud ühtegi vaba päeva, kardan, et olengi juba läbi põlenud 

Teisele poole ookeani lendas Victoria juba augustis, mõned nädalad enne õppeaasta algust. Kolimine läks tema sõnul lõpus väga kiireks. „Asju oli nii palju rohkem, kui arvasin. See tähendas, et öö enne lendu ma ei jõudnudki magama ja pakkisin terve öö. Need asjad lihtsalt ei saanud mu toast otsa,“ meenutab ta.