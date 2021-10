Kirsti Timmer: mida teha, kui lähedane on depressioonis ja käitub enesehävituslikult? 

„Mehed on palju õrnema hingega, nemad kukuvad musta auku kergemini,“ kirjutab Kirsti, et just naised tulevad selliste probleemidega tema juurde. „Tihti on seal taga juba lapsepõlves alguse saanud ebakindlus, vaimne või füüsiline terror, hüljatusetunne ja sageli lisandub sellele abielulahutus, mida mehed elavad kordades raskemini läbi kui naised. Mees ei kipu abi otsima, mees alustab sagedamini enesehävitust. Annab alla.“