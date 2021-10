Mihkel Raud nakatus koroonaviirusega: haigus on kulgenud erakordselt kergelt 

Pühapäeva õhtul istus Mihkel Raua asemel saate „Eesti otsib superstaari“ kohtunikelaua taga Heidy Purga. Selgub, et Raua on kätte saanud maailmas möllav koroonaviirus. „Õnneks olen vaktsineeritud ja haigus on siiani kulgenud erakordselt kergelt. Loodan juba õige pea taas saates olla!“ ütleb ta.