Ahastuses Baldwinit nähti tapetud operaatori leske ja poega kallistamas 

Laupäeva hommikul nähti Alecit väljumas Santa Fe hotellist koos operaatori lese Matthew Hutchinsiga ja üheksa-aastase poja Androsega. Nad olid kolmekesi käinud reedel privaatsel mälestusteenistusel. Matthew on kinnitanud New York Postile, et Baldwin on talle toeks olnud. „Me igatseme sind, Halyna!“ kirjutas lesk Instagramis.