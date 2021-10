KUNSTLIKU VILJASTAMISE ABIL RASEDAKS | „Aastate jooksul on ikka küsitud, et kaua te neid kasse kasvatate ja millal lapsi saama hakkate.“

AVAMEELSELT KUNSTLIKUST VILJASTAMISEST: maarja (30) ja Ergo (34) on noored, kes jagavad avameelselt oma kunstliku viljastamise teekonda. „Kunstlik viljastamine ei ole tänapäeval tõesti enam tabuteema. Üha enam paare vajavad meditsiini abi ja sellest tuleks rohkem rääkida,“ ütleb Maarja. Foto: Erakogu

„Ergo läks huvi pärast analüüse tegema ja selgus, et elujõulisi spermatosoide on tal null protsenti. Minu viljatus tuli ilmsiks üsna kogemata – naistearstid olid küll maininud, et mul on polütsüstilised munasarjad, kuid kui lapsesaamise ette võtsime, selgus, et ainus viis laste saamiseks ongi kunstlik viljastamine,“ räägib Maarja Kivioja (30), kes on elukaaslase Ergo Karuga (34) läbi käinud kunstliku viljastamise protseduuri ja jagab oma teekonda väga avameelselt saatusekaaslastega ka Instagramis.