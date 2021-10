KUULUS TIKTOKIS | ÕL VIDEO | Ukrainlanna smmartavocado haaras härjal sarvist: Eesti mehed kipuvad abieluettepanekuga venitama, seega tegin selle ise! 

15 200 jälgija omanik Darja (38) leiab, et TikToki kasutajanimi peab tekitama inimestes küsimusi. „Avokaado on praegu kõige populaarsem puuvili sotsiaalmeedias. Ma ise armastan ka avokaadosid. Smmartis on aga kaks m-i, sest ma tegelen digiturundusega, mis on inglise keeles social media marketing. Ja smart on ka veel inglise keeles tark. Inimesed ikka ütlevad, et olen tark ja tubli inimene,“ selgitab tiktokker.