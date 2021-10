TÄHETARKUS 25.–31. OKTOOBER | Elizabeth Samose saarelt: kipume kalduma ekstreemsustesse ja peame end tõestama 

Ka enesedistsipliin on halb, seega ei ole hea hetk pidutsemise ega meelemürkide jaoks. Võimalus on kergesti üle piiri minna. Õnneks ei mõjuta see seis meid rohkem kui paar päeva.

28.10 Veenus sekstiilis Jupiteriga

Veenus ja Jupiter on kaks kõige positiivsema loomuga planeeti. Omavahel sõbralikus aspektis olles loovad nad rõõmsa, mängulise ja lõbusa energia. Oleme sisemiselt õnnelikud ja soovime suhelda. See on hea aeg, et väljas käia, pidutseda ja seltskonda nautida. See seis toob meis esile karismat ja sära, mis tõmbab inimesi ligi. Uute tutvuste loomine on praegu väga lihtne.

Ühtlasi toob see transiit kaasa õnne ja vedamist nii, et see võib olla hea võimalus loto või millegi säärasega õnne proovida. Kingitused, raha ja komplimendid jõuavad meieni ebatavalistel viisidel. Reisimine on soositud.

30.10 Päike kvadraadis Saturniga

See on keeruline aspekt mis toob esile katsumusi. Aeg tegeleda oma kohustustega.

Kui on midagi, mida sa juba mõnda aega edasi lükkad, siis praegu on viimane aeg sellega tegelema hakata. Sulle võib tunduda, et su töö piirab sind. Saturn testib sind. Ta tahab näha, kas sa pead pingele vastu ja tuled oma kohustustega toime. Seega pead sa ennast tõestama ning välja näitama enda kannatlikust, sihikindlust ja kohusetunnet.