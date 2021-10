PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 26. oktoober 

Tulemas võib olla ootamatusi ja muudatusi. Võid tunda, et keegi on sinu suhtes liiga pealetükkiv. Hoidu tugevate hetkeemotsioonide ajel oluliste inimestega tülli pööramast.

Sul on igast asjast oma arvamus ja seda tasub ka välja öelda – võimalik, et su aktiivsus aitab üht-teist paremaks muuta nii su enda kui ka kolleegide või armsama jaoks.

Tunned, et oled milleski olulisest kõrvale jäänud, osa olulist infot on sinust mööda läinud. Pingutad selle nimel, et taas tähelepanu keskmesse tõusta.