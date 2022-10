ÕL ARHIIV | Jüri Arrak viimases intervjuus Õhtulehele: „Ma ei pelga surma. Muidugi on kahju lahkuda, aga see on bioloogilise elu paratamatus, mida ei ole mõtet taga nutta.“

Ööl vastu pühapäeva suri Eesti üks olulisemaid kunstnikke Jüri Arrak.Taasavaldame kunstniku 85. sünnipäeva puhul Õhtulehele antud intervjuu, mis ilmus algselt 24. oktoobril 2021.

„Ma ei ole maastiku maalija. See pole minu rida. Ma maalin oma sisemaailma. Mind on alati huvitanud inimsuhted ja bioloogiline maailm alates kirbust kuni elevandini. Aga ennekõike on mind huvitanud inimene tänu tema abstraktse mõtlemise võimele, mis peaks olema talle abiks, et maailmast rohkem aru saada, aga mitte selleks, et maailma endale vallutada ja sellest mingit kasu saada,“ arutleb 85. sünnipäeva tähistanud maalikunstnik ja graafik Jüri Arrak, kes reedel avas oma 101. isikunäituse.