OTSEBLOGI JA -GALERII | Algab võistlus superstaari tiitli üle: kes langeb esimesena?  

„Eesti otsib superstaari„ kaheksanda hooaja kümme finalisti on: Merili Käsper, Märten Männiste, Tiina Adamson, Marten Põldmets, Alika Milova, Andreas Pall, Wanda-Helene Ollep, Maribel Vääna, Ingmar Erik Kiviloo, Diana Maria Toomingas. Saates kõlavad lood iga finalisti muusikalise iidoli repertuaarist: „Billie Jean„, „You'll Be in My Heart„, „God Is a Woman“, „Ei„, „Whole Lotta Love“, „I Write Sins Not Tradegies„, „At Last“, „Wings„, „Always on My Mind“, „Welcome to the Jungle“.