Ravimatu haigusega elav Taimo Toomast protestidest: tahaksin karjuda täiest kõrist, pisimgi koroonapisik viiks mind kiiresti hauda 

Taimo jagab postitusega fotot, kus Jaani kirikust tuuakse välja surnukirstu ja selle kõige taustal on näha Vabaduse väljakul protestivat inimmassi. „Olin eelmisel nädalal Tartu kliinikumis uuringutel ja suheldes meditsiinitöötajatega, kogesin, et meie head õed ja arstid, kes juba pikalt töötavad oma võimete piiril, on teiesuguste käitumisest täiesti ahastuses,“ ütleb Taimo. „Isiklikult tahaksin karjuda täiest kõrist - Tõnis, Varro ja teie sõbrad olete egoistid, hoolimatud ja sügavalt täpe!“

Samal teemal Vilja ja Taimo Toomast pikki plaane enam ei tee: ravimatu haigus aina süveneb 11.06.2021 Taimo Toomast põeb keerulist kopsuhaigust: koroonaga nakatumise korral on väljavaated ellu jääda minimaalsed 27.01.2021 Umbes kuu tagasi võttis vaktsiinivastaste käitumise teemal sotsiaalmeedias sõna ka Taimo abikaasa Vilja Toomast, kelle vaktsiinivastased Toompeal sisse piirasid. „Pean tunnistama, et täna ajasid lamemaalased ja vaktsiinivastased mind päris närvi. Ilma ette registreerimata ilmusid nad Toompea platsile. Ründasid ja süüdistasid ja segasid liikumist. Püüdsin neile öelda, et olen tänu oma abikaasale riskirühmas, aga keegi ei teinud sellest väljagi. Kui teile meeldib üksteisega nurga taga grupikalli teha ja üksteist täis tatistada, laske minu poolest käia. Aga kui te agressiivselt ühiskondlikke norme eirate, siis minu arust peaks selliseid inimesi karistama. Instrumendid selleks on ju olemas,“ kirjutas naine.

Tänavu jaanuaris paljastas Taimo Toomast Kroonikale, et on aastaid põdenud keerulist kopsuhaigust, mis on eriti kurnav sügistalvisel perioodil. „Üks põhjuseid võib olla näiteks lapsepõlves või noorena malevas olnud kokkupuude asbestiga või midagi sarnast,“ rääkis mees, kuid tegelikku põhjust tema ega arstid ei teagi. „Olukord on minu puhul selline, et nakatumise korral on tõenäoliselt väljavaated ellu jääda minimaalsed.“

Haigust leevendab hormoonravi, millega kaasnevad aga tõsised kõrvaltoimed, muu hulgas ebameeldivad muutused välimuses – näiteks pundunud ja punetav nägu. Taimo ütles siis, et kui ta tervis peaks järsult halvenema ja tekib kriis, siis on elupäästvaks võimaluseks vaid kopsude siirdamine.