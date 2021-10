Britney Spearsi noorem õde: "Isa tahtis, et ma oma lapse ära annaksin!" 

Britney on oma pereliikmetele ette heitnud, et nood lasid tal 13 aastat türanliku isa Jamie eestkoste all vaevelda ega astunud tema kaitseks välja. Kui Jamie Lynn kuulutas välja oma memuaaride ilmumise, sai ta Britney fännidelt ohtralt tümitada. Britney noorem õde lubas, et annetab osa raamatu müügitulust vaimse tervise heategevusorganisatsioonile This Is My Brave, kuid vanema õe fännid kritiseerisid seepeale organisatsiooni ning kutsusid seda üles silmakirjatseja rahast loobuma. Peagi teatas This Is My Brave, et ei võta Jamie Lynni annetust vastu.