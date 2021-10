Hannes Vanaküla lahkab koroonapoliitikat: "Riik ise toodab vaktsiinivastaseid." 

Alljärgnevalt selgitan, kuidas käesoleva kriisiolukorraga hakkama saada – mida teha ja mida vältida, et koroonapandeemiast edukalt välja tulla.



Oluline on mõista, et riigi ja rahva suhtedünaamika toimib analoogselt lapsevanema ja laste omavahelise suhtega.



See, et praegu rahvas ei taha vaktsineerida, on tingitud sellest, et riik – ehk lapsevanem – lubas algul, et vaktsineeritud inimesed ei nakata teisi. Kuid reaalne elu näitas vastupidist, ning seetõttu kadus rahval usaldus vaktsineerimise vastu.

Aga kui lapsevanem kaotab lapse usalduse, siis mingil juhul ei tohi kasutada jõupoliitikat. Seda kahjuks valitsus praegu teeb. Jõumeetodite tagajärjel tekib lapsel mässumeelsus.

Sellises olukorras tekib leppimine lapse ja vanema vahel siis, kui lapsevanem tunnistab enda viga. Siis annab laps vanemale andeks.



Ja antud situatsiooni teeb veelgi hullemaks see, et on väga palju vaktsiinide kõrvalmõjusid. Ma ei pea siin silmas ainult surmasid. Ma pean silmas igapäevaelu mõjutavaid nähtusid, nagu koormustesti tulemuste langus spordiga tegelevatel inimestel, peavalud, et luumurrud enam ei parane jne. Kui valitsus oleks tahtnud õigesti käituda, siis oleks pidanud arvestama ka võimalike kõrvalmõjudega ja ka nendega avalikult tegelema.

Kui lapsevanem mingit asja ei tea või ei oska, siis ta räägib ausalt seda lastele. Lapsed, nähes vanema nõutust, hakkavad teda alateadlikult toetama, aitama.



Aga kui lapsevanem eitab probleemi olemasolu, siis laps eemaldub. Ta hakkab otsima alternatiive oma vanematele. Nii on ka riigiga. Kui valitsevad parteid käituvad mittekompetentsete vanematena, siis rahvas eemaldub nendest ja otsib uusi vanemaid. Seda oli väga selgelt näha valimistulemustest: Eesti 200 areenile tekkimine, EKRE osatähtsuse suurenemine.



Ja veel on tehtud selline viga, et koheldakse üht last paremini kui teisi – vaktsineeritu on eelistatud. Seda vaktsineerimata lapsed enam ei andesta. Ja nende vaktsineerimine osutub peaaegu võimatuks.



Minu meelest kõige hullem näide sektantlikust juhtimisstiilist on see, et läbipõdenutele antakse koroonapass pooleks aastaks ja vaktsineeritutele aastaks. Kuigi tegelikult koroonavaktsiin toimib pool aastat, aga läbipõdemine annab immuunsuse vähemalt aastaks (Iisraeli uue viiruspuhangu ajal tuli see selgelt esile).

Selline kehvema lapse eelistamine paremale lapsele tekitab ebaõiglustunnet ja viha, mida meil ei ole vaja selles pandeemiaolukorras. Me peaksime keskenduma lahendustele, mitte ennast õigustama, kedagi eelistama. Kui me ei tea, kes on parem, kes halvem, siis võrdse kohtlemise puhul ei teki vihavaenu. Näiteks kui läbipõdenud ja vaktsineeritud saaksid koroonapassi sama pikaks ajaks, siis ei tekiks kibestumist ja viha. Aga kui me tahame õiglased olla (mida on kriisiolukorras väga raske teostada), siis läbipõdenu saaks koroonapassi aastaks ja vaktsineeritu pooleks aastaks.



Samuti, kui me tahame tõde teada, siis peame alati arvestama mõlema osapoolega – antud juhul nendega, kes vaktsineerivad, ja vaktsiinivastastega.



Siinkohal tooksin välja enda vaatenurga. Minu kontaktide hulgas on kaks inimest, kelle intellektuaalne võimekus pärast vaktsineerimist vähenes. Nemad ise seda ei märka, sest inimene üldjuhul ise ei saa aru, kui ta lolliks läheb. Nende lähedased inimesed kurtsid, et varem olid nad mõistlikud inimesed, kellega sai asju arutada, aga nüüd nad raiuvad oma arusaamisi, kuulamata üldse teisi.



Toon võrdluseks iseenda koroonaviiruse läbipõdemise kogemuse. Olgu öeldud, et ma ei olnud vaktsineeritud. Olen 54 aastat vana, ülekaaluline ja suitsetan nagu korsten. Minu ainuke koroonasümptom oli see, et istudes oli mul alaseljas kerge lihasvalu. Tööd tehes see kadus. Ja oli ka väike palavik (37,3). Ei olnud halba enesetunnet, lõhna- ega maitsemeele kadu vms.



Testisin ma tänu sellele, et suhtlesin ühe vaktsineeritud inimesega, kellel oli nohu. Ta testis ennast igaks juhuks ja osutus koroonapositiivseks. Kui ta ei oleks mind informeerinud, siis ma ei olekski teada saanud, et olen koroonasse nakatunud.



Aga oli üks huvitav fenomen, millest keegi ei räägi. Ma avastasin, et kui mul oli koroona, siis ma ei suutnud uusi vaimseid teooriaid välja mõelda. Seda, kas ma olin rumalam, ma ei tea. Inimene ei suuda näha seda, kui ta aju ei funktsioneeri päris normaalselt.



Ning pannes kokku tähelepanekud nende vaktsineeritud inimeste kohta ning enda kui vaktsineerimata inimese läbipõdemise kogemuse, tekkis mul üks hüpotees (see on ainult oletus, see ei ole tõde). Probleem ei ole vaktsiinis, vaid probleem on selles ogavalgus. Mõlemad, nii haigus kui ka vaktsiin, sisaldavad ogavalku. Ja mõlemad mõjutavad aju. Kuna ma olen intelligentsi-usku, siis see on see koht, mis mulle tekitab kõige suuremat muret.



Selge on see, et elus ogavalk ründab rohkem kui vaktsiini ogavalk. Ma arvan, et need, kes vaktsiini tagajärjel saavad kahjustusi, saaksid neid ka koroonaviirusest. Ja kui see tõesti saaks kinnitust, et küsimus ei ole vaktsiinis, vaid ogavalgus, siis inimeste hirm vaktsineerimise ees kaoks ära, sest suurem oht varitseb nakatumises.

Aga see on oletus. Mul ei ole teaduslikku põhjendust. Ja see oletus võib ka täiesti valeks osutuda.



Aga tänu sellele, et me ei vaatle asja terviklikult – nii vaktsineerimise pooldajate kui ka vastaste kogemuslikust seisukohast –, kannatab meie haiglasüsteem.



See, et meie haiglad on üle koormatud, on puhtalt vale juhtimise tagajärg. Kuna vaktsineeritud inimesed on tõstetud kõrgemasse staatusesse, siis nad käivad ja levitavad viirust (läbipõdenud ei levita). Õige juht oleks pannud kõik lukku, nagu esimeste viiruselainete ajal, sest paljud vaktsineeritud põhjustavad haiguse edasikandumist. Vaktsiin aitab raske haigestumise vastu, aga ta ei hoia levitamist ära.



Muuseas, minu ema on vaktsineeritud, aga ma ei luba tal suhelda vaktsineeritud inimestega, kellel on haigusnähud.

See, et vaktsineerimata inimesi süüdistatakse, et me ei hooli oma vanematest, on väga solvav. Me tegelikult hoolime neist. Kui sellist väljendit kasutatakse, siis saab iga terve mõistusega inimene aru, et see on manipulatiivne. Ja manipulaatoritele ei taheta alluda.



Väga oluline viga, mida praegu tehakse, on inimeste hirmutamine sellega, kui õudne on koroona. Hirm on kahe teraga mõõk. Kui hirmutab lapsevanem, on see alati kordades mõjuvõimsam, võrreldes sellega, kui seda teeb teine laps. Ja see hirmutamine võib pöörata iseendale vastu.

Toon konkreetse näite ühe tuttava pealt. Kui koroona tuli, siis ta tahtis vaktsineerida, aga siis ei saanud seda veel teha. Ja hiljem ta ise millegipärast nagu ei sattunud vaktsineerima, alati tuli midagi vahele. Tema laps on ekstreemsportlane, kellel olid pidevalt luumurrud. Need kasvasid alati kokku, ilma mingi probleemita. Nüüd, pärast lapse vaktsineerimist oli lapsel mitu kuud tagasi luumurd, kuid see ei kasvanud enam kokku.

Tänaseks on see inimene muutunud tulihingeliseks vaktsiinivastaseks. Ja kõik tänu sellele, et meile süstitakse meediast kogu aeg koroonahirmu. Tema isiklik kogemus lapsega pööras selle hirmu vaktsiini vastu. Ehk siis riik ise toodab vaktsiinivastaseid.



Ka see, et meedias näidatakse emotsionaalselt, kui raske on meditsiinitöötajatel, ei tekita usaldust, sest inimesed ei järgi nõrkasid. Meditsiinitöötajaid peaks kajastama kui kangelasi: nad teevad ületunde, neil on ebamugav keskkond, aga nad tulevad sellega toime.



Eriti inetu oli see, et kuni valimisteni ei pandud piiranguid peale – kuigi pandeemia oli täies hoos. Alles pärast valimisi tulid karmimad piirangud.

Ja loomulikult kõige suurem prahmakas on see, et negatiivne test enam ei loe. Kui laps näeb oma ema selliseid vigu tegemas, siis ta ei võta teda enam kunagi tõsiselt. See võib Reformierakonnale veel kalliks maksma minna.



Aga siinkohal ma tahaksin mainida huvitavat asjaolu. Esiteks, ka mu naine on vaktsineerimata. Me magasime ühes voodis. Ma alati annan talle musi.

Ja on veel teine inimene, kellega ma pärast nakatumist maal käisin – me sõitsime koos ühes autos ja tegime koos tööd.

Kumbki neist ei nakatunud. Tegin ise kiirtesti neile. Nad tegid kümne päeva möödudes ka PCR-testi. Mu naine just enne seda testis antikehasid, need tal vereproovis puudusid.



Tekib küsimus, miks nad ei nakatunud. See, et neil ei ole antikehasid, ei ole loogiline. Neil peavad olema antikehad. Ja kuna koroonaviirus on hingamisteede haigus, siis minu arvates on nende antikehad ninaneelus ja kurgus. Verest ei leia antikehasid sellepärast, et viirus ei jõua verre, ta lüüakse juba ninas ja neelus tagasi.



See kogemus viis mind mõttele, et koroonapandeemia lahendus on meie silme all. Need on need inimesed, kes ei nakatu. Aga kuna mul ei ole ressursse, siis mina seda uurimistööd oma jõu pealt teha ei saa, isegi kui ma kangesti tahaksin.



Lõpetuseks tahaksin öelda, et kui me selle pandeemia üle elame, siis meid enam koroona ei puuduta.

Tegemist on sama nähtusega, mida me õppisime koolis. Eurooplased läksid Ameerikasse. Ja kohalikud alguses surid valgete inimeste haigustesse. Aga tänapäeval indiaanlased ei sure eurooplaste haigustesse.

Nii on ka selle koroonaviirusega. Covid-19 on inimkonnale uus haigus. Ja uus haigus, mida organism ei tunne, mõjub alati nii, nagu me praeguses olukorras näeme.



Nüüdse laine ajal, kui vaktsineeritud levitavad haigust, jõuab viirus igaüheni, ja meile tekib karjaimmuunsus. Kui me oleme selle üle elanud, siis see muutub tavaliseks viiruseks, nagu gripp.



Praegu me peame juhtima mõistusega, mitte tunnetega. Peame olema objektiivsed, arvestama kõikide kogemus-seisukohtadega ning pühenduma tõele, selle asemel, et eelistada väljavalituid, eirata ebamugavaid fakte ja emotsionaalselt hirmutada, nagu tehakse klassikalises ususektis.