Peagi möödub 15 aastat superstaarisaate välja kuulutamisest! Birgit Sarrap: kandideerisin natuke nalja pärast 

Peagi möödub 15 aastat, kui kuulutati välja, et Eestis hakatakse tootma saadet „Eesti otsib superstaari“. Meie esimene superstaar Birgit meenutab, et saatest kuulis ta esimest korda tänu oma vanemale õele. „Üks minu vanematest õdedest nägi kuskilt Saksa kanalilt seda saadet ja kuulis, et see tuleb ka Eestisse. Kuna olin laulmisega juba pisikest peale tegelenud, siis ta arvas, et see on mulle õige koht.“