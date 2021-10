Staarisaate finalistid paljastavad oma iidoli 

ANDREAS PALL: „Minu iidol on Brendon Urie bändist Panic! At the Disco ning minu jaoks on ta täpselt selline, nagu üks frontman olema peab: karismaatiline, energiline, särav, super vokalist ning lisaks sellele, et ta laval hästi mõjub, on ta ka lavalt maas olles väga muhe sell. Suhtleb fännidega, on humoorikas ning hea südamega inimene – täpselt selline tüüp keda tahaks enda sõbraks ka siis, kui ta poleks superstaar.“ Andreas esitab Brendon Urie laulu „I Write Sins Not Tradegies“.