GALERII | Jüri Arraku näitus „Pilk“ avamine 

Vabaduse galerii näitus on järjekorras tähenduslikult saja esimene. Jüri Arraku viimaste aastate maalid on suhteliselt väikeses formaadis, neid võib isegi nii-öelda kodupiltidena vaadata. Kuigi kuhugi ei ole kadunud ei mütoloogiast tuntud teemad ega kunstnikule omane figuuritöötlus või pildiruumi võttestik, on kunstniku pilk mahenenud, toonud esile isiklikumaid tasandeid ja elukogemusi. Pilk on küll mahenenud, kuid ei ole oma teravust kaotanud. See on Jüri Arraku pilk.