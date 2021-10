Jüri Ratas: „Kui te arvate, et ma istun metsas kännu otsas ja nutan, siis te eksite.“

„Palk oli ise saetud palk, aga sellest tulid vahvad meemid üle Eesti. Kui teie saite naerda, siis ju said naerda veel mõned inimesed üle Eestimaa, ja see on hea, poliitikas peab natukene ka huumorit olema,“ meenutab kuulsat palk-õlal-nägu-naerul-fotot Jüri Ratas, riigikogu esimees ja Keskerakonna juht.