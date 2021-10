"Rentslimiljonäri" kaunitar läks salaja mehele 

37aastane näitlejanna näitas Clarksonile esmalt kihlusfotosid, mispeale lauljanna küsis: „Kuidas pulmade planeerimine edeneb?“ - „Oo, võrratult, me oleme juba abielus!“ vastas Pinto naerdes.

Lapseootel Freida rääkis, et tema ja Tran (34) plaanisid esmalt India stiilis pulmi, kuid „siis juhtus Covid“, vahendab New York Post.

Vaiksel naitumisel on suur trump: ära jäi pulmastress. „Ma ei tahtnud omaenda pulmade planeerimisest maohaavu saada, nii et kõik oli ideaalne. Me abiellusime ja siis saime koju minna ja lõunauinaku teha.“