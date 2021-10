Tõnis Mägi pahandas Leelo Tungalt: vähemalt oleks võinud öelda, kui minu luuletust kasutatakse halbadel eesmärkidel 

Leelo Tungal sõnab Kroonikale, et pole lubanud ühtegi oma luuletust kasutada. „Oma asju tsiteerida, ükskõik mida... see ei ole väga eetiline. Vähemalt oleks võinud öelda, kui seda kasutatakse halbadel eesmärkidel või inimestele kurja tegemiseks,“ lausub ta ja lisab, et tema pooldab vaktsiini ja usub, et see päästab elusid.