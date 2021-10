Filmimuuseumi näitusel näeb Prantsuse kinolegende 

Näitus 1970ndate armastatud filminäitlejaist ja režissööridest, aga ka moe- ja muusikalegendidest viib vaataja otse võtteplatside ja moemajade kulisside taha. Prantsuse instituudi korraldatud 29 mustvalgest portreest koosnev näitus on avatud Eesti filmimuuseumis 26. oktoobrist 2021 kuni veebruarini 2022.

Näituse avamisel on kohal ka fotograaf ise, juhatades 26. oktoobril kell 19 filmimuuseumi Kinoteegis sisse temaatilise eriseansi „Punane ring“, mille režissööri Jean-Pierre Melville’i ning näitlejaid Alain Deloni, Yves Montand’i, André Bourvili ja François Périer’d ta võtetel portreteeris.

Perlstein on pressifotograaf, kes on alati armastanud filmimaailma – ja filmimaailm armastab teda vastu. Režissöörid veensid teda võtteplatsile jääma – nagu Jean-Pierre Melville „Punase ringi” võtetel –, hinnates tema silma ja annet. Ta sai harukordseid kaadreid näitlejatest – Alain Delonist Yves Montand’ini, Isabelle Adjanist Katharine Hepburnini –, kellest ta oskab jutustada samasuguse unustamatu kaasahaaravusega, nagu olid unustamatud need kohtumised ise.



Ajakirjade Le Point, L’Express ja Elle piltnikuna tegi ta koostööd oma noorusaja režissööride-näitlejate koorekihiga, aga ka moe- ja muusikamaailma suurkujudega nii Prantsusmaalt kui võõrsilt. Ta talletas igavikku Yves Saint Laurent’i ja Karl Lagerfeldi moedefileed, muusikud Miles Davise ja Johnny Hallyday, kimonosse mähkunud kelmika Serge Gainsbourg’i, tööhoos Claude Lelouchi, väärika Charlie Chaplini, noorukese Isabelle Adjani, filmi „Franz” võtete ajal rannal silkava Jacques Breli, ilma prillideta Jean-Pierre Melville’i, sigarit pahviva filosoofiRoland Barthes’i, autoroolis Jean-Louis Trintignant’i …



Prantsuse Instituut Eestis pühendab näituse Eesti-Prantsuse diplomaatiliste suhete 100. aastapäevale (1921-2021).