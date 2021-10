TANTS TALLINNA FILMILINNAKU ÜMBER: kosilaste huvi on suur, kuid kõik seisab ühe otsuse taga 

„Miks peaksime liikuma karavaniga ühest külateatrist teise, kui meil võiks olla oma teater? Ilma stuudiota peame otsima võttekohti. Kui tegevus toimub näiteks magalarajooni korteris, on selge, et need pole sedavõrd suured, et seal saaks teha suurepärast operaatoritööd. Rääkimata sellest, et valguse mõttes on laed näiteks liiga madalad,“ räägib produktsioonifirma Amron juht Riina Sildos.