Miks kujunes 1980. aastate lemmikuks eblakas Elisabeth Jõhvi? 

1980. aastate menusaade ja hella südamega naisterahvas käisid käsikäes. „Selliseid veidraid daame liikus tänavail juba 1970. aastate lõpus ja filmirežissöör Madis Ojamaa tõi selle kuju „Reklaamiklubisse“,“ kõneles ETV saates „Tuleb tuttav ette“ Mati Eliste, kes oli „Reklaamiklubi“ sõnaosav saatejuht. „Arvan, et režissööri sotsiaalne närv nägi ära, et meil on ühiskonnas sellised kujud, ja läbi selle naljutas ta seda suurt tühisust, mis selles uhkes kestas on.“ Eliste lisas toona, et säherdused tegelased nagu Elisabeth toidavad nüüdki meelelahutusjakirjanduse esikülgi.