PILDIGALERII | TFW 2021 SÜGIS | Iris Janvieri Business etendus oli loodud koostöös kahe andeka Eesti kunstnikuga  

Foto: ERLEND STAUB

Struktuursed varjundid mängivad embavalt täisvillastel mantlitel sügavates toonides puffer jopede kõrval. Disainid, mis on mõeldud kandmiseks, lisades argipäevale šikki mugavust. Kleitide ja bleisrite modernsed lõiked kohtuvad ambivalentsete materjalidega, mis erinevates valgustes paljastavad oma erilaadseid palgeid.

Foto: ERLEND STAUB

Kollektsioonis on esindatud vaid luksuslikud, pehmed ja naturaalsed kangad, millega meil on aastatepikkune kogemus. Kašmiir. Vill. Materjalid, mis embavad ja lõputult meelitavad. Komfortne stiil, mis on täiuslikkuseni viidud läbi erivormilise moelõike ning geomeetrilise silueti.