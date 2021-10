KAITSELIITLASEST SUPERSTAARIKS | Staarisaate vanim finalist Merili Käsper: minu plussiks on kindlasti elukogemus 

Merili Käsper on Tallinnast pärit 30aastane naine, kelle suur unistus on saada järgmiseks Eesti superstaariks. Laulmisega on ta tegelenud pea terve oma elu, kuid elukutseks see veel saanud ei ole. „Viimased pikemad töökogemused olid reklaamivaldkonnas, kus töötasin reklaamimüügi projektijuhina kahes erinevas meediaettevõttes. Sellele eelnevalt veetsin poolteist aastat Austraalias, kus lisaks ukselt uksele müügile ja telefoni teel annetuste kogumisele tegin ka erinevaid farmitöid,” räägib Merili.