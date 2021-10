Juutuubikarjääriga kõik? Andrei Zevakin sõlmis lepingu maineka plaadifirmaga: tahan teha rohkem muusikat sooloartistina 

Oma muusikakarjääri alustas Andrei juba varajases eas ja muusikaprodutseerimiseni jõudis ta 2016. aastal. Rohkem kogus Zevakin tuntust, kui hakkas postitama erinevaid kavereid teiste Eesti artistidega oma Youtube’i kanalile. Kõige populaarsemal kaveril, mis Andrei on oma kanalile postitanud, on tänaseks saanud juba üle miljoni kuulamise. 2018. aasta juutuuberi tiitli võitnud Zevakin on oma produtseeritud ja esitatud lauludega mitmel korral pääsenud „Eesti laulu“ finaali ning võitnud palju jälgijaid ja kuulajaid läbi oma tegemiste.

Andrei hinnangul on tema muusikastiil varieeruv: „Kindlasti jääb mu stiil popmuusikasse, kuid ma ei ei välista, et mu fännid võivad oodata midagi üllatavat. Lisaks leian, et plaadifirma all saan õppida palju muusikamaailma kohta ning see, et ma olen töötanud produtsendina, annab rohkelt juurde ja teeb kogu kogemust põnevamaks.”

Tema plaan on välja anda oma esimene singel juba varsti. „Muidugi on Youtube boonus ja see ei kao kuskile ning aitab kogu protsessile kaasa, aga palju põnevat on veel oodata.“

Sony Music Baltics tegevust juhtiv direktor Kaisu Pulli kommenteerib Andreiga lepingu sõlmimist: „Me oleme jälginud Andrei karjääri mõnda aega ja vaatamata tema noorele eale, on ta saavutanud palju. Andrei on talendikas produtsent ja laulukirjutaja ning teab oma publikut väga hästi. Tervitame teda soojalt oma Sony Musicu perekonda ja oleme elevil, et saame olla osa tema soolokarjääri järgmisest peatükist.“