Kersti Toots valimistel kandideerimisest: see oli mulle nagu esimene sünnitus 

Kersti kui algaja jaoks, kes on poliitmaastikul olnud vaid kaks kuud, oli see väga hea tulemus – mõned tegevpoliitikudki said ju temast vähem hääli. „See oli mulle nagu esimene sünnitus. Ma ei teadnud, mida oodata,“ räägib Kersti valimistest. Ta ütleb, et poleks selle peale ise tulnud, et võiks poliitikas kaasa rääkida, kui aga ettepanek tehti, ei mõelnud ta kaua.