Tuntud ärimees läks elukaaslasest lahku? Indrek Stahl paiskas üüratu summa eest müüki oma luksusvilla  

„Juriidiliselt võttes on see nonsenss küsimus, sest juriidiliselt pole me kunagi abielus olnudki, et peaks lahutama. Aga ei, me ikka suhtleme üsna igapäevaselt,“ kommenteerib ärimees Indrek Stahl Kroonikale kõlakaid, nagu oleks ta oma elukaaslasest Merike Päärost lahku läinud.