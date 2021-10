EMA JÄLGEDES! Lotte muusikalis teeb Gerli Padariga kaasa tütar Camilla: see on tema jaoks unistuse täitumine 

Gerli, kes on Lotte rolli kehastanud aastast 2008, räägib, et tütar on nii-öelda Lotte tralliga terve elu kaasas käinud. „Kui „Detektiiv Lotte“ etendusi tegime, ootasin viiendat kuud Camillat ja otsustasime, et tõsteid päris etendusel ei tee. Vahetult enne Camilla sündi, suure kõhuga, avasime Lottemaa,“ kirjeldab Gerli.

„Ega me väga kerge südamega seda otsust ei teinud, sest Camilla alles sai 7aastaseks ja läks esimesse klassi. Sügis niigi on olnud kiire, et kas on ikka hea mõte. Mulle kui emale on see ka topelt koormus, et kas olen sellega nõus. Samas, kui panna asjad kaalukausile, on see tema jaoks ikkagi unistuse täitumine ja üks-kord-elus võimalus,“ lisab Gerli.