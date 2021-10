HÜVA NÕU | Kõik mis sul on vaja teada ilusüstidest, et välja näha nagu sa polekski neid teinud 

Enda nägu on üldiselt hinnata väga raske ning tihti on nii, et ilukliinikusse minnakse ühe sooviga, aga väljutakse hoopis teise protseduuriga. Laialdaste kogemustega dermatoloog Elo Kuum, kes teeb igapäevaselt botuliini- ja täitesüste selgitab, et üsna tavaline on see, et inimene näeb eelkõige kortse ja vagusid näol, kuid mitte põhjust, miks need tekivad. Nii näiteks nina-suu vagude puhul ei vaja täitmist mitte need, vaid pahalane on hoopis volüümi kadu põskedel ja kudede allavajumine, millega peaks tegelema.