PILDID | Maria Heleen Tõniste startis rahvusvahelistele iluvõistlustele. Vaata mis kõik tuli kaunitaril kohvritesse ära mahutada!  

Eesti Iluduskuninganna 2021 Maria Heleen Tõniste sõitis Eestit esindama The Miss Globe võistlusele Albaaniasse just sellise garderoobiga

Täna sõitis Eesti Iluduskuninganna 2021 Maria Heleen Tõniste Eestit esindama The Miss Globe võistlusele Albaaniasse. Kaasa oli vaja võtta palju asju, millega väärikalt Eestit esindada. Kohvrisse said pakitud rahvuslik kostüüm, valge ja must trikoo, bikiinivõistluse jaoks spetsiaalselt kivikestega kaunistatud bikiinid, talendivooru kostüüm, kokteilkleidid, mõned Eesti kõrgmoodi esindavad kostüümid, kaks finaalikleiti, lisaks suveniirid teistele võistlejatele jpm.

Vaata galeriist, mis kõik tuli kaunitaril kohvrisse ära mahutada!