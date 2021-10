LUBA EI KÜSITUD!? Sven Grünbergi nime kasutati alatult ära: seda tehti kasumi teenimiseks  

„See on üks erandlik lugu, jah,“ tõdeb Sven Grümberg. „Alati on ikka ühendust võetud ja küsitud. Ei mäleta, et kellelegi päris ära olen öelnud. Mõni projekt on katki jäänud küll, aga reeglina on mul hea meel olnud, kui minu asjade vastu tuntakse huvi. Aga seekord… kasumi teenimiseks on kasutatud minu nime minu käest üldse luba küsimata.“