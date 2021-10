ROKITÜDRUK SUPERSTAARISAATES | Diana-Maria Toomingas: olen selle žanriga täiesti omapäi 

Lisaks vingele häälele näeb Diana ka väga rokkiv välja. Tema kehal on kaheksa erinevat tätoveeringut. Rinnakul on kirjas „artist“. Paremat kätt kaunistab roosiga lõvi, mis iseloomustab Dianat ennast – võimas, tugev, pöörane. Vasakul käel ilutseb roosiga draakon, sest just draakoniaastal on neiu sündinud. Kuna Dianat inspireerinud meessoost vene muusik oli unistaja, tätoveeriski ta esimesena endale 17aastasena käele kirja „dreamer“. Lisaks on tal tätoveering „I believe in god, he believes in me“. Diana kujutab jumalat ette kui energiat. „Mul on elus kergem, kui usun millessegi. Raskel hetkel on hea palvetada, sest see annab mulle mentaalset tuge. Kui lavale lähen, ütlen endale, et saan sellega hakkama koos jumalaga.“