BYE-BYE, BIG! "Seksi ja linna" Carriel on uues sarjas uus silmarõõm 

„Seksi ja linna“ tähte Sarah Jessica Parkerit nähti seriaali järje „And Just Like That“ võtteil suudlemas näitleja Jon Tenneyga. Bigi osatäitjat Chris Nothi polnud kusagil näha, märgib Daily Mail.

Telesarjast „Skandaal“ tuttava Tenney tegelaskuju nime pole välja kuulutatud, kuid kirglikud suudlusstseenid annavad alust aimata, et Mr Big võidakse uues sarjas surmata. See, et Noth sarjas mängib, on teada, kuid suvel nähti näitlejaid New Yorgis matusestseene filmimas.