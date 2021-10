Näitleja Priit Pius elust diabeediga: ajasin ükskord süstlad segamini ja enam üles ei ärganudki 

Priit on elu jooksul haiguse tõttu sattunud ka eluohtlikusse olukorda. „Kuskil kümne aastat tagasi oli mul enda lolli vea tõttu selline olukord, mis võib aeg-ajalt diabeetikutel juhtuda. Diabeediravi või selle stabiilsena hoidmine sõltub insuliinist ja seda tuleb endale süstida. Ma pidin tegema kaks erinevat süsti erinevatel kellaaegadel ja ajasin süstlad segamini. Tegin valet asja liiga palju, läksin magama ja enam üles ei ärganudki, kui alles kiirabi peale,“ rääkis Pius, kelle sõnul on suur tõenäosus sellises olukorras ka ära surra.

Haiguse tõttu näitleja ühestki rollist ära ütlema pole pidanud, küll aga valdas Priitu paaniline kartus Siberis „Musta alpinisti“ võtetel. „Venemaale reis, keset eimidagi, arstiabi oli ka kesine. Kuulsin, et ravimitega üldse Venemaale saada, peab olema tõend, aga kas seda ka saab? Ma veel sõitsin 11 tundi üksinda,“ sõnas Priit ja lisas, et diabeet on siiski levinud haigus ja selle taha otseselt midagi ei jää.