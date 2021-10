MURE MONARHI TERVISE PÄRAST: Elizabeth II pidi loobuma tööreisist Põhja-Iirimaale 

Buckinghami palee andis kolmapäeva hommikul teada, et Ühendkuningriigi staažikaima monarhi Elizabeth II kahepäevane visiit Põhja-Iirimaale jääb ära. Õukonna teatel lepib kuninganna vastu tahtmist arstide soovitusega järgmised paar päeva puhata. „Tema Majesteet on heas tujus ja pettunud, et ta ei saa enam külastada Põhja-Iirimaad, kus ta pidi täna ja homme ette võtma mitmesuguseid kohtumisi. Kuninganna saadab Põhja-Iirimaa elanikele sooje tervitusi ning ootab pikisilmi edaspidist külaskäiku,“ vahendab Daily Mail õukonna teadet. Õukonna allikas kinnitas kõmulehele, et kuninganna tervise pärast pole põhjust muretseda. Tegu polevat ka koroonatõvega. Tema Majesteet on kaks korda vaktsineeritud: esimese süsti sai ta jaanuari algul, teise märtsi lõpus.