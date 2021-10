MOEGALERII | TFW 2021 | Kuldnõela pälvinud disainer Kristel Kuslapuu: ühiskondlikult kahjulikud  elemendid on nii karjääri tegev naine kui toidukuller  

Tema kollektsioon on suuresti inspireeritud seltsimeeste poolt, kes meie rahvuse säilitamise lipu all külvavad pigem vaenu ja hirmu. „Ühiskondlikult kahjulikud elemendid on nii karjääri tegev naine kui toidukuller. Esimene püsigu lastega köögis ja teine oma päritoluriigis. Üks ninamees on lausa väitnud, et keskaeg oli elamiseks täitsa idülliline ajastu. Seega mingem tagasi „pimedusse“?“ küsib Kristel Kuslapuu moenädala avava kollektsiooniga.